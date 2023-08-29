الشبيبة الثورية في كركي لكي  تندد بتبعية الحزب الديمقراطي للاحتلال التركي

تجمع العشرات من أعضاء اتحاد الشبيبة الثورية وعضوات حركة المرأة الشابة في كركي لكي بمشاركة أهالي الناحية في ساحة الشهيد خبات الواقعة في مدخل الناحية للخروج في مظاهرة منددة بممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني ودعمه المستمر لدولة الاحتلال التركي، في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع ومناطق شمال وشرق سوريا .

حمل المشاركون مشاعل وصور القائد عبد الله أوجلان ويافطة مكتوب عليها "الموت والعار ضد عائلة برزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني" وانطلقت المظاهرة وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة الكريلا وتندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني لتجوب الشارع العام وسط السوق المركزي في الناحية .

بعدها تجمع المتظاهرون وسط السوق المركزي وهنالك تحولت التظاهرة إلى تجمع جماهيري، ووقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلتها كلمة الإدارية في حركة المرأة الشابة عمشة عدنان عبدي استنكرت فيها هجمات الاحتلال التركي وقالت: "هجمات الاحتلال التركي بمساندة ودعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني في مستوى العمالة باتت مكشوفة وعلى جميع الكرد معرفته والوقوف ضده ".

وتابعت: "يجب علينا تصعيد النضال والكفاح ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتبعيته لدولة الاحتلال التركي"

واختتمت عمشة كلمتها بالقول: " باسم الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابة نعاهد على مساندة وتقديم الدعم لمقاومة الكريلا وقوات سوريا الديمقراطية التي تقاوم في سبيل حريتنا ووحدتنا ضد الخيانة والاحتلال".

وانتهت التظاهرة بترديد شعارات "تحيا مقاومة الكريلا"، "الموت للفاشية والخونة" .

(ك)