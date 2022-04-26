الشبيبة الثورية في دير الزور يدعون إلى الانتفاض في وجه الاحتلال التركي والتصدي لأطماعه

وتجمع اليوم، العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية بريف دير الزور الغربي أمام أكاديمية الشبيبة بمنطقة السبعة كيلو للإدلاء بالبيان الذي قرئ من قبل نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة بدير الزور، خالد السلامة، وجاء في البيان:

"ندين ونستنكر هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع ومشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف البيان "تأتي هذه الهجمات بهدف إعادة الحقبة العثمانية في الشرق الأوسط ، وإن تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يخدم إلا حكام عائلة البرزاني وأعوانهم وما بناء جدار بين سوريا والعراق إلا تأكيد على سياسة الاحتلال والحزب الديمقراطي الكردستاني للتفريق بين الشعوب".

شدد البيان" لن ننسى هجمات الاحتلال الهمجية على قرى كوباني والشهباء وتشريد الأهالي من منازلهم وهجماته على مناطق الدفاع المشروع لكسر إرادة ومعنويات قوات الكريلا التي لن ترضخ".

دعا البيان في ختامه "الشعوب الحرة وخاصة فئة الشباب إلى الانضمام إلى النفير العام تحت شعار "حان وقت التخلص من الفاشية التركية وخيانة البرزاني".

شدد "نحن على أهبة الاستعداد للتصدي للعدوان التركي على كوباني والشهباء وعفرين وكري سبي/ رأس العين وجبال زاغروس وآفاشين ومتينا وزاب".

(ع ع /خ)

ANHA