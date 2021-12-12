وألقي البيان وسط ناحية عين عيسى بحضور العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابة.

وقرأ المتحدث باسم حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات، محمد محمود، البيان الذي أدان هجمات المحتل التركي على مناطق الدفاع المشروع واستهدافه للشخصيات الوطنية والإدارة الذاتية في شنكال، والتي كان آخرها استهدافه يوم أمس لمجلس الشعب في خانصور، واعتبرها جريمة حرب.

ولفتت حركة الشبيبة الثورية إلى أن هجمات المحتل التركي تأتي انتقاماً لانكساراته المتتالية وفشله في احتلال المزيد من الأراضي في مناطق الدفاع المشروع لما يلاقيه من بسالة ومقاومة من قبل قوات الكريلا.

ودعا البيان الشبيبة في شمال وشرق سوريا إلى الوقوف صفاً واحداً لكسر أطماع المحتل التركي ومنعه من نيل مراده في احتلال الأراضي على حساب دماء الشعوب.

وتعهدت الحركة في ختام بيانها، برفع وتيرة النضال لتحرير القائد أوجلان جسدياً وكافة الأراضي المحتلة، مؤكدة على أن أطماع المحتلين ستنكسر على أيدي المناضلين من أجل الحرية والدفاع عن أوطانهم.

واستهدف المحتل التركي، منذ يومين، الرئيس المشترك للإدارة الذاتية في شنكال، مروان بدل، ما أدى إلى استشهاده، ليتبعه يوم أمس هجوم آخر استهدف مجلس الشعب في خانصور، فيما تأتي هذه الهجمات بالتزامن مع ظهور مرتزقة داعش وقيامهم بعدد من الهجمات في تلك المنطقة.

(ج)

ANHA