الشبيبة الثورية في الحسكة: ننتفض في وجه السياسات التي تريد النيل من إرادة شعوب كردستان

نظمت حركة الشبيبة الثورية في مدينة الحسكة، مساء اليوم، مظاهرة راجلة بالمشاعل، تنديداً بسياسة حكومة دمشق وفرض الحصار الخانق على حيي الشيخ المقصود والأشرفية، وبناء الحكومة العراقية الجدار الإسمنتي الفاصل بين قضاء شنكال وروج آفا، وللمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان جسدياً.

وانطلقت المظاهرة من دوار الكنيسة الواقع في حي تل حجر متجهة صوب دوار جودي الواقع في حي الكلاسة، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام الشبيبة الثورية، والمشاعل، مرددين الشعارات التي تندد "بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع الاحتلال التركي"، والهتافات التي تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان.

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار جودي، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم ألقي بيان باسم حركة الشبيبة الثورية في مدينة الحسكة للرأي العام، باللغتين، الكردية من قبل عضوة الشبيبة الثورية جيندا علي، وباللغة العربية من قبل الإداري في حركة الشبيبة الثورية قهرمان حسكة، وجاء في البيان:

"هذه السياسات التي تتعبها كل من حكومة دمشق بفرض الحصار الخانق على حيي شيخ مقصود والأشرفية، وهجمات الاحتلال التركي المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا وجبال كردستان، وبناء حكومة الكاظمي الجدار الإسمنتي الفاصل بين قضاء شنكال وروج آفا، هدفها كسر إرادة شعوب كردستان".

وأوضح البيان، "إلا أنه مهما اتبعت الأنظمة السلطوية تلك السياسات، لن يستطيعوا النيل وكسر إرادة شعوب كردستان وإمحاء الهوية الكردية، لطالما شعوب كردستان متكاتفة".

وأكد البيان في النهاية، " هدفنا وفكرنا واحد لأننا نسير على فلسفة وأيدلوجية القائد أوجلان، وسننتفض في وجه كافة سياسات ومخططات الأنظمة التي تريد النيل من إرادة شعوب كردستان، وسنستمر في فعالياتنا ضمن ميادين الحرية حتى تحقيق حرية القائد أوجلان جسدياً، لأن حريتنا من حرية القائد".

(بـ ر/ ل)

ANHA