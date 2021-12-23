الشبيبة الثورية بمقاطعة كري سبي: سياسات الديمقراطي الكردستاني تجاه مناطقنا لإرضاء المحتل التركي

ونظمت المسيرة من قبل حركة الشبيبة الثورية بمقاطعة كري سبي والتي تتخذ من ناحية عين عيسى مقراً لها، تحت شعار نعم للمقاومة ضد الاحتلال لا للخيانة وتحيا وحدة الشعوب.

وانطلقت المسيرة من الجامع الكبير( الحارة الشرقية لناحية عين عيسى) وصولاً لدوار البلدية وسط الناحية، حاملين أعلام حركة الشبيبة الثورية وصور القائد عبدالله أوجلان.

ورددوا خلال مسيرهم شعارات تندد بالاحتلال التركي وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحيي قوات سوريا الديمقراطية والقائد عبدالله أوجلان.

وعند الوصول إلى دوار البلدية ألقى محمود محمد المتحدث باسم حركة الشبيبة الثورية بياناً ندد من خلاله بممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه شعوب مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفت إلى أن ما يقوم به هذا الحزب من ممارسات هو خدمة ومحاباة للمحتل التركي.

وعول في ختام بيانه على وحدة الصف في مناطق الإدارة الذاتية ومقاومة أبنائها في صد السياسات المعادية لمناطق شمال وشرق سوريا.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تمجد الشهادة والشهداء.

هذا وأغلقت سلطات حكومة باشور كردستان معبري فيش خابور والوليد بعد نصب مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة الجزيرة خيمة اعتصام للمطالبة برفات شهيدين من قوات الكريلا تم استهدافهم برصاص قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

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ANHA