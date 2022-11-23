الشبيبة الثورية السورية والمرأة الشابة يؤكدان على رفع وتيرة النضال ضد هجمات الإبادة

في سياق ردود الفعل الغاضبة ضد الهجمات الجوية والبرية لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، خرج اليوم الأربعاء، العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في مظاهرة، بمدينة قامشلو.

انطلقت المظاهرة من أمام صيدلية دهام في حي الكورنيش، رفع فيها المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان ووحدات حماية الشعب (YPG)، وسط ترديد الشعارات التي تندد بهجمات الاحتلال التركي والصمت الدولي "تموت الدولة المحتلة"، و "لا للصمت الدولي"، وتؤكد دعمهم للقوات العسكرية ضد هجمات الإبادة "تحيا مقاومة الشعوب"، و"تحيا مقاومة قوات سوريا الديمقراطية".

لدى وصول المتظاهرين إلى دوّار الفلاحين في الحي نفسه، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعدها الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية، شيرهات أحمد، كلمة، عبّر فيها عن دعمهم لمقاومة القوات العسكرية ضد هجمات الإبادة والاحتلال، وقال: "لن نترك هجمات الاحتلال التركي دون ردّ".

مؤكداً أن "الهجمات التركية لن تكسر إرادة المقاومة والنضال، لن ننحني للمحتل، وسنرفع من وتيرة نضالنا ضد كل أشكال الهجمات".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات المنددة بهجمات الاحتلال لتركي "تموت الدولة المحتلة"، "لا للصمت الدولي".

(كروب/ل م)

ANHA