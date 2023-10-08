الشبيبة الثورية السورية تستنكر المؤامرة وتدعو إلى تصعيد النضال

خرج اليوم العشرات من أعضاء اتحاد الشبيبة الثورية السورية في تظاهرة حاملين المشاعل وأعلام اتحاد الشبيبة الثورية السورية إلى جانب صور القائد عبد الله أوجلان ولافتات كتب عليها "حان وقت الحرية"

واتخذ الاتحاد من شعار " انصر حرب الحرية وحرر كردستان" شعاراً لتظاهرته التي انطلقت من أمام مركز الشبيبة الثورية السورية الواقع في حي الشيخ مقصود بحلب، بمشاركة العشرات من الشباب.

وبعد وصول المتظاهرين إلى أمام حديقة عفرين الواقعة في حي الأشرفية، قرئ بيان باسم اتحاد الشبيبة الثورية السورية من قبل عضوة الاتحاد روبارين عثمان أشارت فيه إلى ضرورة تصعيد النضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وأكد البيان على مواصلة تنظيم الفعاليات السلمية للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان في كافة الساحات والأزمنة.

كما نوه البيان إلى أن الشبيبة الثورية السورية سيصعدون النضال من أجل العمل على ردع الهجمات التركية والوقوف أمامها لأنهم يعتبرونها امتداداً للمؤامرة الدولية.

و انتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة إيمرالي وتدعو إلى تحقيق حرية القائد الجسدية.

(م ع/ك)