الشبيبة الثورية السورية تنظم حفلاً لدعم مقاومة الكريلا

تجمع المئات من أهالي الحسكة، اليوم، في حديقة كاوا بحي المفتي للمشاركة في الحفل المنظم من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية، لدعم مقاومة قوات الكريلا ضد هجمات دولة الاحتلال التركي، تحت شعار "الوقوف مع الدولة التركية معاداة لكل الشعوب".

وشارك في الاحتفالية أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وعدد من أهالي المدينة.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية في إقليم الجزيرة دلبرين آفاشين، وقال فيها: "إن مقاومة قواتنا في الجبال ستنهي أي هجوم كان، وإننا نحن وقواتنا وشعبنا سنكون مع قواتنا وندعمها ونساندها حتى النصر".

وعاهد دلبرين آفاشين على دعم قوات الكريلا في الجبال حتى هزيمة المحتل.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات من الدبكات الفلكلورية.

(س س/ك)

ANHA