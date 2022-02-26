الشبيبة الثورية السورية بالحسكة تنظم مسابقة فنية تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان

تنديداً واستنكاراً لمؤامرة 15 شباط/ فبراير عام 1999، التي استهدفت القائد عبدالله أوجلان، وضمن الفعاليات المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية اليوم مسابقة فنية لعدد من طلبة مدينة الحسكة.

وتقول الطالبة وعضوة اللجنة المنظمة للمسابقة الفنية، برفين شيخ دمر "إن هذه المسابقة جاءت تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، ويشارك فيها 12 متسابقاً ومتسابقة".

وشارك في المسابقة التي جرت في مركز اتحاد الطلبة الديمقراطيين بمدينة الحسكة 12 متسابقاً ومتسابقة، بلوحات فنية تضم رسومات لصور القائد أوجلان، وللنساء الكرديات المقاتلات في حركة حرية كردستان، وكذلك في وحدات حماية المرأة YPJ، وكذلك لمناطق شمال وشرق سوريا التي احتلت من قبل دولة الاحتلال التركي، ورسومات مستوحاة من معاناة الشعب السوري خلال الأزمة السورية".

وتخلل المسابقة معاينة الرسومات المقدمة من قبل المتسابقين، وإعلان اللجنة عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث أعلن عن فوز المتسابقة إكسانة معو بالمرتبة الأولى، وأحمد كوركين بالمرتبة الثانية، بينما حلت المتسابقة روشن شيخو في المرتبة الثالثة.

وانتهت المسابقة بتكريم المتسابقين الفائزين، وكذلك بتكريم رمزي للمتسابقين المشاركين في المسابقة.

هذا وكان قد سبق فعالية المسابقة، قيام حركة الشبيبة الثورية السورية بفعاليات المكتبة الجوالة، في السياق نفسه، جابت عموم مدن وبلدات إقليم الجزيرة، إلى جانب استمرارها في المظاهرات والفعاليات المختلفة المنددة بالمؤامرة، والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

(م ع/أم)

ANHA