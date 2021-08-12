الشبيبة السريانية تطالب حكومة دمشق بالإفراج الفوري عن القيادي السرياني سعيد ملكي

وشارك في المظاهرة التي انطلقت من أمام مركز الشبيبة السريانية في حي الوسطى بمدينة قامشلو، العشرات من اعضاء وعضوات اتحاد الشبيبة السريانية التقدمية، واعضاء حزب الاتحاد السرياني، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة على اعتقال القيادي السرياني سعيد ملكي.

وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بسياسة حكومة دمشق على شعوب المنطقة، والمطالبة بالإفراج الفوري للقيادي السرياني سعيد ملكي، وحاملين شعارات كتبت عليها" لن ننسى القائد سعيد ملكي"، "نطالب النظام السوري بكشف حقيقة مصيره"، ورافعين اعلام اتحاد الشبيبة السريانية.

وعند وصول المتظاهرون إلى أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة في مدينة قامشلو، وقفوا دقيقة صمت اجلالًا على أرواح الشهداء، تلاها قراءة بيان باسم اتحاد الشبيبة السريانية التقدمية.

وأوضح البيان: "اعتقل القيادي من أبناء شعبنا السرياني السيد سعيد ملكي بتاريخ 12/8/2013 من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وذلك في مدينة قامشلو ولغاية تاريخه لم يتم الكشف عن مصيره من قبل الجهات المعنية و ما زال وضعه غامضًا مثله مثل عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون النظام، والذين تم اعتقالهم تعسفًا، واغلبهم اعتقلوا بسبب ممارسته لحرية الرأي والتعبير، وهذه الإجراءات ليست فقط مخالفة للقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان و لكنها تأتي أيضًا مخالفة للجهود الدولية و لقرارات مجلس الأمن المعنية بالملف السوري".

وأكد البيان: "مع مرور الذكرى الثامنة لاعتقال رفيقنا سعيد ملكي نؤكد و نجدد مطالبنا من النظام السوري في الكشف عن مصيره و التزامه بقرارات الأمم المتحدة و دعم جهود المبعوث الدولي من أجل بناء السلام في سوريا و تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود و الذي يمر عبر عدة محاور ومنها ملف المعتقلين و الذي تعتبره خطوة مهمة و أساسية للمسير نحو الاستحقاقات المهمة والتي ستحقق معها مطالب السوريين في بناء دولة الحقوق والحريات وإنهاء القمع و الاستبداد".

وتابع البيان: "في هذه الذكرى نجدد عهدنا بالسير في طريق رفيقا سعيد ملكي طريق الحرية و التمسك بمبادئه المخلصة لشعبه السرياني الأشوري ولعموم بلده والدفاع عنها، وكما كان له دور في تشجيع الشبيبة و إبراز أهمية الشبيبة وعمل على تطوير الفئة الشابة نحو مجتمع أخلاقي لبناء السلام والمحبة والوصول إلى مجتمع متطور بسواعد الفئة الشابة، و كذلك ستبقى تضحيات شهدائنا الأبرار في المنارة التي تنير دربنا في طريق النضال الذي نسير عليه نحو تحقيق أهدافنا القومية والوطنية".

( س أ/ آ)

ANHA