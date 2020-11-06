الشبيبة السريانية تعلن دعمها للقوات العسكرية في وجه الاحتلال

نظم اتحاد الشبيبة السريانية التقدمية في إقليم الجزيرة مسيرة داعمة لقوات المجلس العسكري السرياني وقوات سورية الديمقراطية في ناحية تل تمر وللتعبير عن رفضهم للتهديدات التركية وانتهاكاتها.

وتجمع العشرات من الشبيبة السريانية عند الدوار الكبير لمدينة تل تمر حاملين لافتات كتب عليها" نحيي مقاومة المرأة في مواجهة الاحتلال التركي وقوات نساء بيث نهرين"، و" لا لسيفو جديد على شعبنا السرياني الآشوري، لن ننسى /1915/"، كما رفعوا خلال تجمعهم أعلام اتحاد الشبيبة السريانية التقدمية.

وجابت المسيرة الشوارع الرئيسة للمدينة بترديد الشعارات التي تحيي القوات العسكرية لتتوقف أمام المجلس العسكري السرياني في مركز المدينة ولتتحول المسيرة إلى تجمع جماهيري وليتم من خلالها إلقاء كلمة.

صبحي ملكي مسؤول اتحاد الشبيبة السريانية التقدمية في سوريا حيّا في بداية حديثه مقاومة القوات العسكرية المرابطة على جبهات القتال في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته، كما حيّا حملة الشبيبة الثورية في شمال وشرق سوريا التي أقيمت بعنوان (حتمًا سننتصر).

كما لفت خلال كلمته إلى " لم تبخل الشبيبة السريانية الآشورية بنضالها على الصعيد العسكري والأمني، وخير دليل على ذلك استشهاد العشرات من خيرة شبابنا في كافة جبهات القتال ضد التنظيمات الإرهابية وضد هجمات الاحتلال التركي الذي احتل مساحة واسعة من أراضي الشمال السوري ابتداءً من عفرين ووصولًا إلى سري كانيه.

وأضاف ملكي: "إننا، اليوم، نندد كل ما يقوم به الاحتلال التركي والفصائل الراديكالية والأصولية التابعة له من جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان والتغيير الديمغرافي الناتج عن التهجير القسري لأبناء شعبنا وندعو الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال التركي وفصائله الراديكالية للخروج من أراضينا".

وأكد في نهاية كلمته: "مع استمرار التهديدات التركية للكثير من المناطق السورية كـ (تل تمر وقرى الخابور) فإننا نعلن نحن الشبيبة السريانية بأننا سنكون الداعم البشري والمساند للمجلس العسكري السرياني في دفاعه عن المنطقة ولن نرضى باستمرار الانتهاكات والاحتلال".

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القوات العسكرية والتي تدعو إلى المقاومة.

(د أ/د ج)

ANHA