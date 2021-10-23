الشبيبة الكردستانية يسلّمون ملف جرائم تركيا إلى صحيفة (La Marseîllaîse) الفرنسية

وتجمّع نشطاء من حركة الشبيبة الثورية (TCŞ) وحركة المرأة الشابة (TEKO-JIN) في مدينة مرسيليا الفرنسية، للتنديد باستخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (HPG) أمس الجمعة، حسب وكالة فرات للأنباء.

وبدأ التجمّع في الساعة 17:00 أمام مبنى صحيفة La Marseillaise، وقدّم الشبيبة ملفاً للصحيفة بخصوص استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا.

ورفع الشبيبة لافتة أمام المبنى، ووزعوا منشوراً يلفت الانتباه إلى جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال التركي الفاشي.

وانتهى التجمّع بترديد الشعارات التي تدعو إلى الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

(ف)