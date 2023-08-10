الشبيبة الكرد والسريان ينددون بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا

تتواصل ردود الأفعال المنددة بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وفي هذا الإطار أدان مجلس الشبيبة الكرد خلال بيان حضره اتحاد الشبيبة السريانية التقدمية الهجمات التركية على المنطقة.

حمل المشاركون في البيان صور مقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية إلى جانب صور مدنيين استشهدوا جراء الهجمات التركية.

وقرأ البيان اليوم من أمام دوار عفرين في مدينة قامشلو الرئيس المشترك لمجلس الشبيبة الكرد رودي حسن

وقال حسن إن الهجمات التركية تأتي استكمالاً للمجاز التي ارتكبتها الدولة الفاشية التركية بعد توقيع معاهدة لوزان في الـ 24 من تموز عام 1923.

ودعا رودي حسن الشبيبة في سوريا والأطراف السياسية لتبني ثورة 19 تموز والتوحد ضد الاستعمار.

(خ ع/آ)

ANHA