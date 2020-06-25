الشبيبة الكرد في لبنان: بروح الثورة والنضال من أجل  الحرية سننتقم لشهدائنا

يصعّد الاحتلال التركي من هجماته التي تستهدف جغرافية كردستان، ويستمر بارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الكردي، وتنديداً بذلك أصدرت حركة الشبيبة الكرد في لبنان بياناً للرأي العام،

أشارت فيه إلى أن الشبيبة ستصعّد من النضال في سبيل الوقوف أمام المحتلين والانتقام للشهداء.

وجاء في نص البيان:

"باسم حركة الشبيبة في لبنان ندين ونستنكر كافة الهجمات التي تقوم بها الدولة الفاشية التركية ومع المدفعية الإيرانية على شنكال ومخمور وشالديز الذي استشهد فيهم خمس من شبابنا.. وهذا يؤكد لعموم العالم العدائية ضد شعبنا الكردي أينما كان.. إننا حركة الشبيبة في لبنان ننادي كافة الشباب في أجزاء كردستان الأربعة إلى المزيد من الوحدة في صفوفنا وان نكون في وجه هذا المحتل صفًا واحدًا.

إنّنا باسم الشبيبة الكرد في لبنا نستذكر كافة شهدائنا الذي ضحو بأروحهم، ونجدّد العهد بالوفاء لهذا النضال. يجب أن يكون معلوماً أنّنا نحن الشباب الكردستانيّون في كل مكان في العالم سوف نواصل تصعيد النضال على نهج الشهداء حتى دحر جميع هجمات الأعداء وهجمات الحرب الخاصّة، ولن نستكين للخيانة والاحتلال وجميع الصعوبات والعوائق الأخرى التي تعيق الوحدة الوطنية، فإنّنا نعاهد على تحقيق الهدف الوحيد لشهدائنا ألا وهو كردستان حرّة وتحقيق الوحدة الديمقراطية في الشرق الأوسط.

إنّ الوفاء للقيادة والوطن، الذي التزم به رفاقنا، يعدّ مثالاً يحتذى به لجميع شباب شمال وشرق سوريا وفي كل مكان في العالم، ويجب أن يدرك الأعداء أنّ الشباب الكردستانيّين سوف يرسّخون روح الثورة والرغبة في الحرّية التي التزم بها شهداؤنا في عقولهم وسوف ينتقمون له.

نناشد جميع الشباب والنساء والرّجال الذين يعيشون على هذه الأرض، بتعزيز تنظيمهم وتصعيد النّضال التنظيمي، وتتويجه بتحقيق النصر، ويجب أن يكون شعار كل شاب كرديّ هو أنّ الحرّية تتحقّق عبر التنظيم".

(سـ)

ANHA