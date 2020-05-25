الصحافة العالمية.. دعوات لتبني نهج أوروبي لاحتواء إيران وأزمة العراق تدفعها نحو السعودية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم الاثنين إلى تحرك العراق صوب السعودية لتخفيف الضغوط عليها وكذلك نفي نتنياهو اتهامات الفساد الموجهة اليه.

وول ستريت جورنال: العراق يتجه إلى الجيران لتخفيف الضغوط الاقتصادية

في الشأن العراقي، قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الامريكية" تحت ضغط انخفاض أسعار النفط، العراق بحاجة مليارات الدولارات لتخفيف عبء الديون من الكويت، بدأت بغداد لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، حيث أجبرت جائحة الفيروس التاجي بغداد على محاكمة الحلفاء التي قد تساعدها على درء أزمة اقتصادية.

وقال وزير المالية علي علاوي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، إنه يقترح أن تقوم الكويت بتأجيل أو إلغاء نحو 3 مليارات دولار مستحقة على العراق بخصوص تعويضات حرب الخليج 1990-1991، عندما أحرق الدكتاتور صدام حسين حقول النفط الكويتية".

جيروزاليم بوست: يتطلع الأوروبيون إلى نهج لاحتواء إيران

أما صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية فقالت "يجادل المحللون بأنه نظراً لأن أوروبا غير قادرة على تعويض فراغ القيادة الذي تركته الولايات المتحدة نتيجة انسحاب الأخيرة من خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن استراتيجيتها يجب أن تركز أكثر على الدول العربية.

وبدون الولايات المتحدة، حاولت الأطراف الأوروبية المتبقية في الصفقة للحفاظ على دور أكبر لثني إيران عن حيازة السلاح النووي من خلال تخفيف العقوبات.

حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة، اعتمد الحلفاء، ولا سيما في الخليج، على حملة الولايات المتحدة التي وصفت بأنها "أقصى ضغط"، والتي تنطوي على العقوبات الشديدة على الجمهورية الإسلامية وأي كيان يتعامل معهم مما قد يضطر الرئيس الإيراني العودة إلى طاولة المفاوضات لتوقيع صفقة أكثر ملاءمة للولايات المتحدة، ونظراً لعدم توقيع أي اتفاق جديد حتى الآن، فإن الكثير منهم يشعرون بالإحباط.

ونشر الباحث في مركز كارنيجي أوروبا الدكتور كورنيليوس أديباهر، الذي عاش في طهران لمدة عامين وعمل في السياسة الأوروبية تجاه إيران منذ عام 2011 ، بحثاً جديداً يطالب الاتحاد الأوروبي باتباع نهج إقليمي جديد تجاه إيران .

وقال أديباهر "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى النظر في انتهاج سياسة اقليمية تجاه إيران، التي فشلت حتى الآن في احراز أي تقدم".

وعلى الاتحاد الأوروبي ان يلعب دوراً قيادياً حيث تتفاوض الدول العربية في المنطقة، وخاصة في الخليج، مع إيران بشأن القضايا الأمنية، ويقول أديباهر أن الوقت مناسب للدول العربية للعمل مع إيران.

على الرغم من الموقف العام المناهض لإيران لدى دول الخليج، بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والولايات المتحدة وإلى حد ما إسرائيل، فقد بدأت بعض الدول الخليجية "الامارات" في التواصل مع إيران، وكانت هناك محادثات ضمنية بين السعودية وإيران.

قال أديباهر لوسائل الإعلام: "هناك شعور في العالم العربي بأن إيران ستبقى وسيتعين عليها أن تستوعب طهران بطريقة أو بأخرى، لقد مرت سنتان من الضغوط الامريكية القصوى بالإضافة الى جائحة كورونا ولا تزال إيران في موقفها".

الاندبندنت: نتنياهو ينتقد التهم "الكاذبة و الملفقة" ضده خلال الجلسة الأولى لمحاكمة فساد تاريخية

فيما تحدثت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن الوضع الاسرائيلي ومحاكمة نتنياهو بتهم الفساد وقالت "انتقد بنيامين نتنياهو النظام القضائي الإسرائيلي، حيث مثل أمام المحكمة بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، متهما المدعين والشرطة بمحاولة "خلعه".

وكان رئيس الوزراء المحاصر "نتنياهو" هو أول رئيس للبلاد يحاكم أثناء توليه منصبه، قد أمر بحضور الجلسة التي طال انتظارها يوم أمس.

ونشرت الشرطة أفراداً إضافيين في انتظار المظاهرات المتنافسة، وتجمع المئات من المؤيدين خارج المحكمة وهم يهتفون "نتنياهو .. أنت لست وحدك"، فيما حمل مئات المتظاهرين لافتات كتب عليها "وزير الجريمة".

وقال نتنياهو أثناء المحاكمة "ان الأدلة ملوثة والهدف منها هو عزل رئيس الوزراء اليميني القوي، وبالتالي إخراج المعسكر القومي من قيادة البلاد لسنوات عديدة"، مضيفاً أن الشرطة تآمرت "لتكييف" قضية ضده.

(م ش)