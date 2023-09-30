الشابة الإيزيدية فريال خضر إبراهيم تصل إلى حضن عائلتها

حرّرت وحدات حماية المرأة في 19 أيلول الجاري، الشابة الإيزيدية فريال خضر إبراهيم من مرتزقة داعش، وسُلّمت إلى وحدات مقاومة شنكال يوم أمس الجمعة، عبر مراسم جرت في مقر القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة، بين وفد من وحدات حماية المرأة (YPJ) بحضور الناطقة باسم الوحدات روكسان محمد، والرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة ليلى إبراهيم، ووفد من وحدات مقاومة شنكال بحضور القيادي في الوحدات عمر شنكالي.

وفي اليوم نفسه، نقلت فريال إبراهيم خضر إلى مسقط رأسها في شنكال، واتصلت حركة حرية المرأة الإيزيدية ووحدات YJŞ بأسرة الشابة وأقاربها وسلّمتها للعائلة بمراسم أقيمت بمناسبة تحريرها.

وحضر مراسم الاستقبال أشقاء فريال وأقاربها، حيث تحدث زيدان خلف مجو نيابة عن العائلة في المراسم، وقال: "نحن سعداء للغاية بعودة ابنتنا إلينا اليوم، وبإنقاذها من العصابات الوحشية، ونشكر كل طرف على دوره في إنقاذها ونشكر بشكل خاص وحدات حماية المرأة YPJ على إنقاذ فريال من يد مرتزقة داعش وإحضارها إلينا بعد كل هذه السنوات".

وعبّرت فريال خضر إبراهيم عن مشاعرها وفرحتها بالعودة إلى شنكال، بقولها: "أنا سعيدة جداً بعودتي إلى دياري ورؤية عائلتي، لم أصدق أنني سأراهم يوماً ما وأعود إليهم سالمة، وأشكر قوات إيزيدخان كثيراً، فقد ساعدوني في معانقة عائلتي مرة أخرى".

كما تحدثت عضوة منسقية حركة المرأة الإيزيدية، نعمة بدل، قائلة: "نرحب بابنتنا ونحن سعداء جداً بوصولها بالسلامة إلى عائلتها، ونأمل إنقاذ جميع نسائنا وبناتنا من مرتزقة داعش".

وأوضحت نعمة بدل "كمجتمع إيزيدي، احتفلنا اليوم بعيدين، ونشكر مرة أخرى كل من حاول إنقاذ الفتيات والنساء الإيزيديات من داعش".

وبعد مراسم الاستقبال توجّهت فريال خضر إبراهيم إلى منزلها في قرية دكري.

(ك)