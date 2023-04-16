الشعب صامدٌ بفضل فلسفة القائد عبد الله أوجلان

تحدثّت عوائل الشهداء في إقليم عفرين إلى وكالتنا، حول العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.



وقالت سوَيَل شيخ أحمد: "ندين العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، يُعتقل القائد آبو منذ 24 عاماً، ويحقّ لكل معتقلٍ أن يُطلق سراحه ويتحرّر جسديّاً. فأين حقوق الإنسان؟ ونحن أمهات للشهداء نرفض العزلة المفروضة على القائد آبو، لذا ندعو كافة نساء العالم إلى النضال في سبيل تحقيق حريته الجسديّة".

أما عدنان شيخ محمد، فقد وصف العزلة المفروضة على القائد أوجلان بأنّها عزلة مفروضة على البشرية جمعاء، وأوضح: "نستنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ونرى أنّ فلسفته قد انتشرت في جميع أنحاء العالم".

ونوه محمد: "شدّدوا العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان؛ ليبعدوه عن الشعب، لكنّهم لن يتمكّنوا من تحقيق هدفهم هذا. لأنّ أفكار القائد عبد الله أوجلان، موجودةٌ في كلّ منزل، وفلسفته منتشرة بين الشعوب، ففلسفته تدعو إلى أخوّة الشعوب".

وتعهد عدنان شيخ محمد بمواصلة النضال الساحات دائماً حتّى تحقيق الحرية الجسديّة للقائد عبد الله أوجلان.

وأدان المواطن عدنان رشو الصمت الدولي حيال العزلة المفروضة على القائد، وأشار إلى أن: "يُعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ 24 عاماً، تسعى الدولة التركيّة إلى إبعاده عن الشعب. الشعب صامدٌ حتّى الآن بفضل أفكار وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، فاليوم يؤمن بفلسفته الألاف ويتعلّمونها".

(ز ش/ر)

ANHA