الشاب أمين عيسى توفي إثر جلطة دماغية ولا توجد آثار تعذيب على جسده

توفي الشاب أمين عيسى أمين والذي كان موقوفاً لدى النيابة العامة العسكرية على خلفية (تقديم رشوة)، إثر جلطة دماغية، إلا أن بعض المواقع وصفحات التواصل الافتراضية قامت بفبركة الصور، ونشر صورة مشوهة وعليها آثار تعذيب، ادعت أنها عائدة للشاب أمين.

وفنّد تقرير الطبيب الشرعي واللجنة الطبية الثلاثية التي شكلت من قبل النيابة العامة، والموثق بالصور والفيديو الادعاءات التي روج لها، وبيّن التقرير أن الشاب أمين فارق الحياة إثر جلطة دماغية، ولم يتعرض لأي تعذيب.

وبحسب مصدر مطلع، فإن النيابة العامة العسكرية تواصلت مع عائلة المتوفى أمين عيسى أمين لتسليم جثته أصولًا، أمس الاثنين الموافق لـ ٢٨ حزيران، إلا أن عائلة المتوفى استلمت جنازته صباح اليوم ٢٩ حزيران من النيابة العامة العسكرية.

ANHA