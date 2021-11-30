كاظم أرغون، الاسم الحركي عنتر ديرسم، الذي ناضل عشرات السنين ضمن حركة حرية كردستان استشهد في الـ 11 من تشرين الثاني في روج آفا إثر تعرضه لنوبة قلبية.

عنتر ديرسم الذي قضى سنوات طويلة ضمن صفوف نضال حرية كردستان في كل من باكور كردستان، أوربا، جبال كردستان، مخمور وأخيراً في روج آفاي كردستان تعرض في الـ 11 من تشرين الثاني لنوبة قلبية نقل على إثرها إلى المشفى وعلى الرغم من كل محاولات الأطباء لإنقاذ حياته إلا أنه استشهد على إثرها.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الثوري الكردي كاظم أرغون، الاسم الحركي عنتر ديرسم، يوم غد في مدينة قامشلو بمراسم جماهيرية.

حياة مليئة بالنضال

ولد عنتر ديرسم في 1 أيار عام 1973 في ديرسم. خطوته الأولى نحو النضال بدأت عام 1992 في إسطنبول بتعرفه على حركة حرية كردستان واتخذ مكانه ضمن العمل التنظيمي.

وليقوي عنتر ديرسم نفسه وفق فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ويسير نضالاً علمياً وبشكل أقوى انضم إلى ساحة التدريب.

عاد عنتر ديرسم بعد فترة إلى باكور كردستان مرة أخرى وبدأ بتسيير النشاطات هناك إلا أنه تعرض بعد مدة للاعتقال والسجن من قبل الدولة التركية.

عنتر ديرسم الذي ينتمي إلى ديرسم موطن الانتفاضة حول سجن الفاشية إلى مدرسة للثورة. بعد خروجه من السجن واصل عمله بتصميم وشعور وموقف أقوى في باقي الأماكن.

بعد فترة اضطر للتوجه إلى أوربا بسبب تهديدات وضغوطات النظام التركي. ومنذ اللحظة الأول له هناك اتخذ مكانه في تلك الساحة ضمن الأعمال والنضال بمعنويات عالية وحماس كبير.

لا يعرف الصعوبات والعوائق

عنتر ديرسم وعلى الرغم من أنه متزوج ولديه ابنان إلا أنه اتخذ مكانه ضمن صفوف النضال بشكل فعال من أجل القضية الكردية وكردستان في ألمانيا والعديد من الدول الأخرى. وبسبب نضاله تعرض عنتر هناك أيضاً للاعتقال والسجن مرة أخرى.

المقاومة التي أبداها عنتر ديرسم في سجون الدولة التركية أبداها أيضاً في سجون أوربا.

الرحلة نحو كردستان

بعد خروجه من السجن انضم بإرادة أقوى إلى نضال الحرية. ولكن بعد فترة توجه إلى كردستان. بقي فترة في جبال كردستان بعدها توجه إلى مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور) وعمل فترة هناك في تنظيم الشعب.

ومع ازدياد هجمات مرتزقة داعش والاحتلال التركي على روج آفاي كردستان نبض قلب عنتر ديرسم هذه المرة من أجل روج آفا.

وعند الإعلان عن النفير العام في مرحلة مقاومة كوباني دخل عنتر ديرسم إلى روج آفا.

اتخذ عنتر ديرسم مكاناً طليعياً في العديد من الساحات في هذا الجزء من الوطن. ومؤخراً انضم إلى أعمال حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

من أجل تطوير وتقوية وحماية ثورة روج آفا اتخذ مكانه دائماً ضمن أعمال تدريب وتنظيم الشعب.

وعندما كان عنتر ديرسم يواصل نضاله في روج آفا تعرض في الـ 11 من تشرين الثاني 2021 لأزمة قلبية استشهد على إثرها. ومن المقر أن يتم تشييع جثمانه يوم غد في مدينة قامشلو بمراسم جماهيرية.

(م م)

ANHA