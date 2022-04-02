الشاعر والفنان فرهاد مردي: متمسكون بأرضنا ولن نتراجع عن أهدافنا

وتحدث مردي الذي يتلقى العلاج حاليا لوكالتنا عن الهجوم الذي استهدف سيارتهم يوم أمس الجمعة في ريف تربه سبيه بمقاطعة قامشلو.

وتسبب الهجوم التركي بطائرة مسيّرة باستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بينهم فرهاد مردي.

وتمنى مردي الشفاء العاجل للجرحى، وعزى أسرة المواطن الذي استشهد في القصف الجوي. وقال مردي " الرفيق ضرار كان برفقتي عند وقوع القصف واستشهد، ضرار كان يقود السيارة. الرفيق ضرار كان من عائلة جديرة بالاحترام. كنا ذاهبين في عمل ولكن الهجوم تسبب في استشهاد ضرار. أتوجه بالعزاء إلى أسرته".

ولفت مردي إلى أهداف الدولة التركية المحتلة من هذه الهجمات" الدولة التركية لا تستهدف العسكريين فحسب، بل تستهدف الجميع، الدولة المحتلة تريد خلق البلبلة في صفوف المجتمع".

وواصل الشاعر الكردي المصاب" الدولة التركية لن تحقق أهدافها. الهجمات لن تدفعنا للتراجع عن العهود التي قطعناها لشعبنا. نحن متمسكون بأرضنا ونحن أصحاب إرادة لا تعرف الانكسار".

(م)

ANHA