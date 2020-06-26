وأشارت شيا في حديثٍ متلفز إلى أن واشنطن لديها قلق بالغ من "حزب الله" في لبنان والذي نصنّفه "إرهابياً"، وأضافت: "حزب الله بنى دولة داخل الدولة استنزفت لبنان"، ورأت أن "دويلة حزب الله كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات"، ولفتت إلى أن "مليارات الدولارات ذهبت لدويلة حزب الله بدل الخزينة الحكومية".

وشددت شيا على أن "قانون "قيصر" ليس موجهًا للبنانيين والاقتصاد اللبناني".

وتابعت: "قانون "قيصر" لا يستهدف إلا نظام الأسد وداعميه، أن المقصد من قانون قيصر تجفيف تمويل النظام الذي يقتل السوريين".

ورأت أن مطالب اللبنانيين محقة وعلى الحكومة الالتزام بمطالب 17تشرين، وأضافت: "مضحك من يتهمنا بأننا وراء حراك 17 تشرين فهي مطلبية محقة".

(ز غ)