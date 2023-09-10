السفير السعودي الجديد يقدّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني

أعلن تلفزيون "العالم" الإيراني، الأحد، تقديم سفير السعودية الجديد في طهران، أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

كان السفير السعودي عبد الله بن سعود العنزي، وصل إلى طهران الأسبوع الماضي، وقال إن توجيهات القيادة السعودية "تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد خلال استقباله نظيره الإيراني عبد اللهيان، الشهر الماضي "على أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق مع إيران"، بعد الاتفاق الذي توصّل إليه البلدان هذا العام لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه قدّم عبد الله بن سعود العنزي، سفير السعودية الجديد في طهران، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان.

ووصل عبد الله بن سعود العنزي، إلى طهران في 5 أيلول للاستقرار في مهمته. وفي اليوم نفسه، توجّه علي رضا عنايتي، سفير إيران في المملكة، إلى الرياض وبدأ مهمته.

(م ش)