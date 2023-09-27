السفير الفرنسي يغادر النيجر ويتجه إلى باريس

غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي النيجر متوجها إلى باريس، حسبما ذكرت قناة "العربية" نقلاً عن المجلس العسكري النيجري.

وذكرت القناة أن "المجلس العسكري النيجري يؤكد مغادرة السفير الفرنسي عبر تشاد"، مضيفة أنه توجه فور وصوله إلى باريس. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إن باريس تستدعي سفيرها في نيامي وجميع موظفي السفارة في النيجر.

وبدورها أكدت الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس، اليوم، أن السفير الفرنسي لدى النيجر غادر البلاد.

وقد غادر السفير الفرنسي لدى النيجر البلاد جوا في ساعة مبكرة من الأربعاء، بعد نحو شهر من إصدار المجلس العسكري الحاكم أمرا بطرده، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ومصدر مقرّب من وزارة الداخلية في النيجر.

وقال المصدر الدبلوماسي: "غادر السفير و6 من معاونيه نيامي قرابة الساعة (03,00 بتوقيت غرينتش) من صباح الأربعاء". وأكّد المصدر الوزاري ذلك، مشيراً إلى أن الطائرة التي تقلّهم اتجهت إلى تشاد.

وقبل يومين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مبعوثه إلى النيجر سيعود خلال عدة ساعات عقب قرار بسحب القوات الفرنسية من الدولة الإفريقية.

(م ش)