السفير الأميركي في ليبيا: إجراء الانتخابات الليبية ممكن

وانهارت انتخابات كانت مقررة في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وسط خلافات على قواعد إجرائها.

وعلى الرغم من أن البرلمان عيّن حكومة جديدة، إلا أن الحكومة التي تولت السلطة العام الماضي بدعم الأمم المتحدة رفضت التنحي.

ويخشى الليبيون أن تؤدي الأزمة إلى عرقلة جهود إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وتعيد البلاد إلى تقسيم الأراضي والحرب الأهلية.

وقال السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، في مقابلة إنه "متفائل بأن محادثات جنيف هذا الأسبوع ربما تنهي الأزمة، لكن توجد سبل للمضي قدماً بعيداً عن وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة"، بحسب ما نقلته "الحرة" عن "رويترز".

وأوضح نورلاند أنه يمكن للفصائل التي هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات عامة.

وقال: "واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة. والصيغة الوحيدة التي ستنجح، هي أن تجتمع الأطراف الرئيسة وتتفاوض على حل وسط".

وأضاف: "إذا لم تفضِ محادثات جنيف هذا الأسبوع، بين الهيئتين التشريعيتين في ليبيا على الأساس الدستوري للانتخابات، إلى اتفاق، فإنه يتوقع المزيد من المفاوضات التي ستواصل العمل على المجالات التي المتفق عليها بالفعل".

وقال السفير الأميركي: "الولايات المتحدة وشركاء دوليين عقدوا اجتماعات مع شخصيات ليبية للتوصل إلى اتفاقات على أولويات الإنفاق والشفافية والإشراف على كيفية استخدام الأموال".

وتابع نورلاند أن "هذه الفكرة حظيت في وقت سابق بتأييد الفصائل في شرق البلاد وغربها، وتتطلب مشاركة واسعة حتى تشعر مختلف الاتجاهات السياسية في البلاد بأن مصالحها أُخذت بعين الاعتبار".

وأوضح السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن "آلية حل الخلافات المالية على عائدات النفط ضرورية لإعادة توحيد البنك المركزي".

(ل د)