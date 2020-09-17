السفير الأمريكي في إسرائيل: الصراع العربي – الإسرائيلي سينتهي قريباً

صرح ديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل لـصحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن الصراع العربي – الإسرائيلي، سينتهي قريباً، بعد دفع عجلة السلام.

وقال فريدمان: "لسنا بعيدين عن نهاية الصراع، لأن العديد من الدول ستنضم قريبًا للاتفاقيات الموقعة مؤخرًا".

ووصف فريدمان موقف القيادة الفلسطينية بالقول: "إن "القيادة الفلسطينية، تقف في "الجانب الخطأ من التاريخ في هذه المرحلة".

وبشأن خطة ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، ذكر: "مستجدات كورونا والترتيبات الدبلوماسية عرقلت تمرير هذه الخطة، ثم أتت الفرصة بعقد اتفاق مع الإمارات وكان الاستنتاج لدينا أن السيادة يمكن تأجيلها خاصةً وأن الأعلام الإسرائيلية ترفرف حاليًّا في غوش عتصيون وبيت إيل ومعاليه أدوميم، ولذلك رؤيتنا حتى لو كان "فرض السيادة" جيدًا، فإن السلام فوق كل شيء".

وتابع: "السلام فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل، لقد سنحت الفرصة، وكان يجب أن نغتنمها، وبعد أن ندفع عملية السلام إلى الأمام، يمكن العودة إلى السيادة بطريقة أقل إثارة للجدل".

ونوه إلى أنه: "يجب أن يتذكر الجميع، أننا الحكومة الأولى التي اعتبرنا أن الاستيطان لا ينتهك القانون الدولي، ونحن الحكومة الوحيدة التي نشرنا خطة سلام ترفض إخلاء اليهود من منازلهم في الضفة الغربية".

(ع م)