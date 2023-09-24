بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في نيويورك، الأزمة السورية والجهود لحلها وفق منهجية "خطوة مقابل خطوة"، بحسب وكال عمون الأردنية.

وأشار امير عبداللهيان إلى اللقاء الجيد السابق الذي عقد في عمان مع ملك الاردن بحضور الصفدي، فضلا عن التعاون الجيد بين البلدين في مختلف المجالات، وأبدى استعداد طهران لتحسين العلاقات وزيادة التعاون بين البلدين، وأضاف أنه بالنظر إلى الطاقات والإمكانات المتاحة، فان لدينا الكثير من الفرص للتعاون الثنائي والإقليمي.

وأعرب عن أمله في أن تتطور العلاقات بين إيران والأردن في ظل الأجواء الإقليمية الإيجابية واتجاه العلاقات بين إيران والدول العربية والإسلامية في المنطقة بما يتماشى مع هذا التوجه ومصالح البلدين والمنطقة.

ووفق وكالة "عمون"، فقد بحث الصفدي وعبد اللهيان، قضايا ثنائية وإقليمية، وخصوصا القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والجهود العربية والأممية لحلها وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة، وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وأمنها واستقرارها، ويلبي حقوق الشعب السوري وطموحاته.

وأكد الصفدي ضرورة وقف ما تنتجه الأزمة من تهديدات لأمن الأردن والمنطقة، خصوصا خطر تهريب المخدرات، الذي سيستمر الأردن في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لدحره.

كما أكد الصفدي حرص الأردن على إنهاء كل التوترات في المنطقة، وتطوير العلاقات مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن سبيل ذلك هو معالجة كل أسباب التوتر، لافتا إلى أهمية الحوار الأمني الذي كان بدأه البلدان لتحقيق ذلك.

(م ش)