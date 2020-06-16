السّريان والآشوريّون في مدينة الحسكة يستذكرون ضحايا مجزرة سيفو

مع مرور الذكرى السنوية 105 لمجازر سيفو على يد العثمانيين، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، توجّه مساء اليوم كافة مكونات مدينة الحسكة إلى ساحة شهيد (آثرو) لإيقاد الشموع، مندّدين بمجازر العثمانيين وحزب العدالة والتنمية تجاه الأقليات والمكوّنات المتعايشة تحت سقف أخوة الشعوب والعيش المشترك.

وبدأ الاستذكار بوقوف الأهالي دقيقة صمت اجلالاً لأرواح شهداء مجزرة سيفو، ومن ثمّ ألقى غبرييل شمعون كلمة باسم حزب الاتحاد السرياني، مستذكراً شهداء مذبحة سيفو، وأشار إلى أنّهم اليوم يقفون أمام النصب التذكاري لشهداء المجزرة الّذين أصبحوا جسراً ليعيش أبناء جيل اليوم وأحفاد شهداء السيفو بحرية وكرامة.

وطالب شمعون خلال حديثه كل دول العالم وعلى رأسها الأمم المتحددة بأنّ تعترف بهذه المذبحة التي ارتكبت على يد العثمانيين، منوّهاً إلى: "أنّ القتل والتهجير والتشريد والتشتيت المهيب الذي حصل، كان الهدف إنهاء هوية شعب، ونحن نطالب بالاعتراف بمجزرة سيفو، والاعتراف بهوية شبعنا السرياني والآشوري والكلداني".

مضيفاً: "حاول الكثيرون إنهاء وجودنا، ولكن بإرادة أجدادنا نهضنا من جديد رغم سياسات التطهير العرقي".

ودعا شمعون في نهاية حديثه شعبهم بأنّ ينظموا أنفسهم ويلتفّوا حول مؤسسات المجلس القومي بيث النهرين، لأنّهم وجدوا إرادة جديدة وحرّة، وهذه المؤسسات تمثّل شعبهم بشكل عام".

وانتهى الاستذكار بوضع إكليل الورد على النصب التذكاري لشهداء مجزرة سيفو، من قبل الرئاسة المشتركة لفرعية حزب الاتّحاد السرياني في الحسكة، وبإيقاد الأهالي الشموع حول النصب.

والجدير بالذّكر أنّ تزامنت الذكرى السنوية لمجزرة سيفو هذا العام، مع استهداف الاحتلال التركيّ للكرد الإيزيديّين في شنكال ومخيم مخمور للاجئين، الذين فرّوا من بطش الاحتلال التركي قبل عشرات الأعوام بعد أن أقدمت تركيا على هدم قراهم.

(ب ر/إ)

ANHA