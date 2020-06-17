الصّمت... ملفّات غامضة تربطها مع الاحتلال

يتزايد تخوّف حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان، من المشروع الكردي وخاصةً عند تقرّب الأحزاب السياسية الكردية من بعضها، واجتماعها على طاولة الوحدة، الأمر الذي يدفعه لشن هجماته بشكلٍ مستمرّ على الشعب الكردي ومناطقهم، ويسعى من خلالها إلى إبادة الشعوب ومكونات المنطقة، لإعادة هيكلية السلطنة العثمانية الجديدة.

وبعد تعرّض مناطق شنكال ومخيم مخمور ( رستم جودي) للاجئين ومناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، لهجمات الاحتلال التركي مؤخّراً، سادت أربعة أجزاء كردستان وعموم مناطق شمال وشرق سوريا حالة من السخط والشجب ومن ضمنهم عدد من الأحزاب الكردية وساستهم، نتيجة الصمت المستمر لحكومة إقليم باشور كردستان حيال الهجمات الاحتلال التركي.

لطالما إرادتنا تقوى.. الاحتلال التّركيّ لن يتوقّف عن هجماته على مناطقنا

واستنكرت مستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة جيهان خليل، خلال لقاء حصري لوكالة أنباء "هاوار" هجمات الاحتلال التركي على مناطق شنكال ومخمور وقنديل ومناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، وأشارت إلى أنّ مؤامرات الاحتلال التركي مستمرّة ضد الشعب الكردي منذ القدم، وقالت: "لطالما إرادة الشّعب الكردي وقوّاتهم تزداد، الاحتلال التركي لن يتوقّف عن هجماته على مناطقنا".

وبيّنت جيهان خليل، أنه للتصدي والوقوف في وجه الهجمات التركية على المنطقة وكسر عدوانها، يتوجّب الإسراع في بناء وتقوية الوحدة الكردية في كافة أجزاء كردستان، وأردفت: "الهجمات المستمرة في باشور كردستان توضع في بوتقة واحدة ولا تفرّق بين الشعوب من كرد، وعرب وسريان والمكونات الأخرى، فكافة شعوب المنطقة تستطيع تحمل مسؤوليتها وكسر الهجمات، كون تركيا تهدف إلى إبادة الشعوب والمكونات".

‘اتحادنا يضعف هجمات الاحتلال التّركيّ‘

وشدّدت جيهان خليل، على ضرورة توحيد الصف والبيت الكردي بين كافة الأحزاب الكردية والساسة الكرد، بالرغم من الصعوبات والعواقب التي تواجههم، وتابعت: "علينا المحاولة والإصرار في الوحدة الكردية، لأنّ اتحادنا يضعف من هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا".

الاحتلال يسعى لتفتيت الشّعب الكرديّ

وأوضحت جيهان خليل، بأنّ الاحتلال التركي هدفه الأساسي تفتيت الشعب الكردي عن بعضه البعض والنيل من المكتسبات التي حقّقها بدماء أبنائه، وكسر إرادة الشعب الكردي، "ولذلك الاحتلال التركي يشنّ هجماته على مناطقنا بشكل مستمرّ ومتواصل".

رغم انتهاك سياستها حكومة الإقليم مستمرّة بالصّمت

ونوّهت مستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة جيهان خليل، أنّ صمت الإقليم مستمرّ، ودعتهم لتحمل مسؤوليتهم وعدم التقرّب من الانتهاكات بالصمت على الرغم من انتهاك الاحتلال التركي لسيادتها من خلال شنّ هجماتها على المناطق التي تقع ضمن جغرافيتها، وقالت: "هم أنفسهم يقولون لن نستطيع الوقوف أمام الدولة التركية، حيث تربطنا معهم ملفّات عدة من الناحية الاقتصادية والسياسية والتجارية والخطّ الحدودي المشترك".

(هـ ن)

ANHA