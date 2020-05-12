الصّحف العالميّة: طهران تحاولُ تقوية نفوذها عبر خبرتها في النّفط

تطرّقت الصحف العالمية اليوم الثلاثاء، إلى انتقادات المحلّلين للبنتاغون واستراتيجية طهران لنشر نفوذها، وتهريب موادّ خطيرة من إسرائيل لحماس.

وول ستريت جورنال:إيران تستفيد من النّفط للتودّد غلى منافسي واشنطن

صحيفة الوول ستريت جورنال تحدّثت عن استفادة إيران من النّفط، وقالت: "في خضم جائحة كورونا، تستخدم إيران خبرتها في مجال النّفط والطاقة للحصول على الدّعم والمكاسب المالية من دولتين أخريين منبوذتين من الولايات المتّحدة (سوريا وفنزويلا).

وتقوم إيران بتوصيل بعض من نفطها غير المباع إلى سوريا في مقابل تأثير دبلوماسي أكبر في المنطقة ومقايضتها بتكنولوجيا تكرير النّفط الخام بالذّهب مع فنزويلا، وذلك وفقاً لأقارب مقرّبين من الحكومات الثلاث".

واشنطن تايمز:انتقادات للبنتاغون بأنّ الأخير يفتقر إلى استراتيجية القطب الشّمالي لمواجهة الصين وروسيا

صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية تحدّثت عن انتقادات توجّهت للبنتاغون، وقالت:" إدارة ترامب تكافح لمواجهة التحرّكات البحرية الصينية والروسية في القطب الشمالي بشكل فعّال، وفقاً للمحلّلين والعديد من المشرّعين، الذين يقولون إنّ واشنطن ستحتاج إلى تخصيص موارد أكثر ممّا كان يعتقد في البداية إذا كانت تسعى للتغلّب على موسكو وبكّين في المنطقة بشأن العقد القادم.

وطرح البنتاغون "استراتيجية القطب الشمالي" الجديدة في العام الماضي، وحثّ مشروع قانون الإنفاق الأخير في الكونجرس وزارة الدفاع على تكريس اهتمام أكبر للمنطقة، لكن النقّاد يقولون إنّ ردّ فعل الموقف الأمريكي لا يزال إلى حدّ كبير يفتقر إلى الرؤية طويلة المدى.

في المقابل، تقوم روسيا والصين بوضع استراتيجيات التي تصوّر المنطقة القطبية الشمالية كمفتاح لمخطّطاتهما الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين، ويقول البعض في مبنى الكونجرس إنّ البنتاغون كان بطيئاً في إدراك الأهمّية الاستراتيجية للمنطقة، ولم يكثّف عملياته واستثماراته إلّا بعد فوات الأوان".

جيروزاليم بوست:إدانة إسرائيلي ببيع موادّ مهرّبة لحماس في غزة

أمّا صحيفة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية تطرّقت عن بيع موادّ مهرّبة لحماس في غزة، وقالت: "أدين مواطن إسرائيلي بتهريب ملايين الدولارات إلى تاجر تابع لحركة حماس في غزّة بجرائم "أضرّت بأمن الدّولة".

وذكرت تقارير إعلامية أنّ من بين البضائع غير القانونية التي نقلها المهرّب إلى غزة آلاف الأطنان من الخرسانة والأنابيب والمعادن والمعدات الإلكترونية، وقال ممثّلو الادّعاء إنّ الأنابيب استخدمت لإنتاج صواريخ، وسمحت الخرسانة لحماس بإعادة بناء أنفاق هجومية على إسرائيل التي تمّ تدميرها خلال 2014.

كما أدين المهرّب يوم الأحد في محكمة بئر السبع بالتآمر، والاتصال بوكيل أجنبي، والاحتيال المشدّد، وغسل الأموال، والمخالفات الضريبية".

(م ش)