السّعوديّة لمجلس الأمن: الحوثيّون هم من استهدفوا المحطّة النّفطيّة

ودعت السعودية في رسالتها إلى مجلس الأمن الدولي، إلى وقف التهديد المحدق بأمن الطاقة العالمية والعملية السياسية الخاصّة باليمن والأمن الإقليمي، من جرّاء ممارسات "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران".

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي في رسالة للمجلس، في وقت متأخّر من مساء أمس الاثنين، إنّه "تبيّن أنّ ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجوم الإرهابي"، وفق ما ذكرت رويترز.

وقالت رويترز إنّ السعودية تعهّدت في الرسالة بألّا تدّخر جهداً لحماية أراضيها ومواطنيها، كما حثّت مجلس الأمن على وقف التهديد "لأمن الطاقة العالمي".

(ي ح)