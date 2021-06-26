الصباغ: تركيا تواصل دعم المرتزقة وتتريك المناطق المحتلة

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، إن "نظام أردوغان يستمر بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا وممارساته في تتريك المناطق التي يحتلها في شمال وشمال غرب البلاد"، بحسب ما نقلته وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق.

وأوضح خلال جلسة لمجلس الأمن يوم أمس، أن ذلك يتم من خلال تغيير الطابع الديمغرافي والإداري والاستيلاء على الأراضي وإقامة (جدار فاصل) عليها وتغيير أسماء الطرق والساحات العامة وإطلاق أسماء تركية وعثمانية عليها علاوة على قيامه بتتريك المناهج الدراسية وتشغيل شركات اتصالات تركية وربط شبكات نقل الطاقة الكهربائية بالشبكة التركية وفرض التعامل بالليرة التركية.

وتساءل الصباغ عن مدى سكوت مجلس الأمن الدولي عن هذه الانتهاكات قائلاً: إلى متى سيستمر مجلس الأمن في السكوت عن انتهاكات النظام التركي والتغطية عليها من قبل حلفائه في الناتو؟

(د ع)