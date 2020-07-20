السعودية: اتفاق مع بغداد على تأجيل زيارة الكاظمي

وقال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية، ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

من جهته، أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أهمية العراق بالنسبة للمملكة والعكس، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "يمثل العراق بُعدًا استراتيجيًّا هامًّا للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعيًّا أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي، وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين حفظه الله من المستشفى، لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع"

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دخل صباحًا مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن الديوان الملكي.

ويذكر أنه كان من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، السعودية في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه، على رأس وفد يضم وزراء النفط والكهرباء والتخطيط والمالية، ومن ثم إيران، وبعدها واشنطن في وقتٍ لاحق من الشهر الحالي.

(ش ع)