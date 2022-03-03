السعودية: الإخوان أدوا دوراً ضخماً في صناعة التطرف

وفي مقابلة مع مجلة أتلانتك الأميركية، قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن بلاده تغيرت عما كانت عليه قبل 7 سنوات، لافتاً إلى أن التطور الاجتماعي في المملكة يسير بالاتجاه الصحيح وفق معايير الشعب ومعتقداته، على حد تعبيره.

كما أوضح أن الدين الإسلامي يحثنا على احترام الديانات والثقافات أيا كانت.

كما شدد على أن "جماعة الإخوان أدت دوراً ضخماً في صناعة التطرف، وأنتجت أسامة بن لادن وأيمن الظواهري"، وأضاف أن "المتطرفين سنة وشيعة اختطفوا الإسلام ولم يجدوا من يوقفهم عند حدودهم".

وفي الملف الإيراني، أشار إلى أن المملكة وإيران جارتان لا يمكن لإحداهما التخلص من الأخرى، لذا فإن الحل يكمن بالتعايش.

وعن المحادثات النووية وإمكانية إعادة إحياء الاتفاق الموقع بين طهران والغرب عام 2015، فرأى أن أي اتفاق نووي ضعيف سيؤدي إلى نفس نتيجة امتلاك قنبلة نووية، وهو ما لا ترغب به السعودية والعالم.

(د ع)