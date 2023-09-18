السعودية توقف المباحثات مع أمريكا حول التطبيع مع إسرائيل

قال مسؤول في مكتب رئيس حكومة إسرائيل إن السعودية أبلغت الادارة الاميركية وقف أي مباحثات تتعلق بالتطبيع مع اسرائيل، بحسب ما نقلته إحدى الوكالات السعودية.

وأشار المسؤول إلى أنّ معارضة أركان حكومة نتنياهو لأي لفتة تجاه الفلسطينيين وقبول نتنياهو لمطالب أركان اليمين المتطرف المتمثل بحزبي ايتمار بن غفير وزير الامن القومي وحزب بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، يعني نسف أي إمكانية للتقارب مع الفلسطينيين، وبالتالي مع السعوديين.

وقالت مصادر أميركية مطلعة أن السعودية ادخلت الفلسطينيين للمباحثات بشكلٍ ذكي، وذلك كي يكون لها القرار في شكل الاتفاق مع الاسرائيليين وموعده وترسيم حدود دولتهم المستقلة دون تدخل من الخارج، وبدون فرضه اسرائيليًا، كما حاولوا أن يفعلوا في اتفاقيات إبراهام، والتي لم تنجح بالتوصل لأي توافق مع الفلسطينيين.

وأكد مسؤول الاسرائيلي على أن الولايات المتحدة ابلغت اسرائيل بقرار السعودية: "وقف اي مباحثات مع الاميركيين بشأن التطبيع او القيام باي خطوة تجاه اسرائيل، وأن القيادة الاسرائيلية في حيرة من أمرها"، علما أن العديد من الخبراء والوزراء وحتى رئيس الحكومة اعتقدوا سابقا أن السعودية ستُطبع معهم دون ربط العلاقة بالمسألة الفلسطينية.

وتشير المعلومات، إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر المقرب من نتنياهو والذي كان سفيرا في واشنطن، سرّب اخبارًا ملفقة لصحيفة وول ستريت جورنال الاميركية المؤيدة لليمين الاميركي والمملوكة من يهود جمهوريين متطرفين، ما وُصف، بحسب الصحيفة، لقاءات سرية جمعت بين الرياض ورئيس وزراء اسرائيل.

وقال خبير إسرائيلي بشؤون السياسة الداخلية، إن مثل هذا الامر يحدث عندما تنهار كل الآمال وكل الخطط التي تم تحديدها من قبل نتنياهو وفريقه.

واضاف الخبير، وهو محاضر في منصة الأمن القومي بجامعة هرتسليا، أن نتنياهو غاضب بشكل كبير إلى حد تسريب أمر كهذا، بغض النظر إن كان صحيحا أم لا، فان ذلك يدل على يأسه من مسيرة الضغط على السعودية من اجل التطبيع في مرحلة حاسمة من حياة ولايته لرئاسة الوزراء.

(س ع)