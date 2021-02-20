السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية

وقال رئيس هيئة تنظيم الصناعة العسكرية في المملكة العربية السعودية، السبت، إن البلاد ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية المحلية على مدى العقد المقبل في إطار خطط لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي، بحسب وكالة رويترز.

وتريد الدولة الخليجية تطوير وتصنيع المزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليًّا، بهدف إنفاق 50٪ من الميزانية العسكرية محليًّا بحلول عام 2030.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبد العزيز العوهلي في مؤتمر دفاعي في أبو ظبي: "وضعت الحكومة خطة نستثمر فيها ما يزيد عن 10 مليارات دولار في الصناعة العسكرية في المملكة العربية السعودية على مدى العقد القادم ومبالغ متساوية على البحث والتطوير".

وقال أيضًا إن المملكة تخطط لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير العسكري (R & D) من 0.2٪ إلى حوالي 4٪ من الإنفاق على التسلح بحلول عام 2030.

(م ش)