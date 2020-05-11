السعودية تستضيف مؤتمراً لدعم اليمن

ويُعقد المؤتمر عبر الإنترنت بالشراكة مع الأمم المتحدة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية, ويأتي الإعلان في وقت تحذر فيه منظمات الإغاثة من أن تفشي فيروس كورونا قد تكون له عواقب وخيمة بعد ست سنوات من الحرب في اليمن.

ويواجه اليمن البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية، أيضاً تفشي الجوع والمرض.

ولم تذكر الرياض، التي تعدّ نفسها من أكبر المانحين لليمن منذ أن قادت تدخلاً عسكرياً عام 2015 ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران، المبلغ المتوقع جمعه.

وأعلن الحوثيون أول وفاة بكورونا في العاصمة صنعاء، الثلاثاء الفائت، ما أثار مخاوف جديدة من تفشي المرض في البلاد.

وارتفع بذلك عدد الأشخاص الذين توفوا بالفيروس في اليمن إلى أربعة، والعدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 22 حالة.

وتصاعدت حدة الصراع بين القوات الحكومية والحوثيين منذ آذار/مارس 2015، وشكلت السعودية تحالفاً عسكرياً ضد المتمردين الذين اجتاحوا جزءاً كبيراً من البلاد.

هذا وقد أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين، وتقول الأمم المتحدة إن حوالى 24 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يعتمدون على المساعدات.

(ر ح)