السعودية تستضيف اجتماعاً بشأن أوكرانيا تغيب عنه روسيا

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المملكة العربية السعودية على إتاحة المنصة للتفاوض بشأن بلاده.

وقال زيلينسكي إن اجتماع جدة مهم؛ لأن مصير الملايين في أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى يتوقف على سرعة تحقيق صيغة السلام.

وسيمثّل مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك سوليفان، الرئيس الأميركي، الذي لديه أيضاً طموحات للتقارب بين السعودية وإسرائيل.

ولن تحضر روسيا، لكن ستحضر الصين، وهو ما يشير إلى عدم الارتياح في بكين بشأن ما يبدو بشكل متزايد أنه صراع مطول.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الجانب الروسي سيراقب اجتماع جدة، مشيراً إلى ضرورة استيضاح أهدافه ومقاصده.

وفي أيلول الماضي، لعبت الرياض دوراً في التوسط في إطلاق سراح مقاتلين أجانب محتجزين في أوكرانيا، بينهم اثنان من الولايات المتحدة وخمسة من بريطانيا.

(ي ح)