السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن القرار يستند إلى ما وصفته بـ "روابط الأخوة التي تجمع الشعبين السعودي والسوري".

كما لفتت الخارجية السعودية إلى "أن القرار يعكس حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتطوير العمل العربي المشترك".

وأوضحت الخارجية السعودية "أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا، جاء بناء على قرار الجامعة العربية الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية".

ولفتت إلى أن قرار استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا يأتي عملا بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ويتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن.

(سـ)