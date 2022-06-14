السعودية تصنف أفراد وكيانات على قائمة الإرهاب بسبب دعم الحوثيين

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا القرار يأتي ذلك إلحاقًا لتصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وأفادت مصادر يمنية مطلعة، اليوم، باستئناف المحادثات المباشرة بين السعودية والحوثيين بشأن الأمن على طول الحدود السعودية اليمنية.

ويأتي ذلك بعد الاتفاق على تجديد الهدنة الأممية بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين شهرين إضافيين مطلع حزيران/ يونيو الجاري.

المصادر، أوضحت أن السلطات العمانية، لعبت دوراً كبيراً لتسهيل المحادثات بين مسؤولين كبار من السعودية والحوثيين، لمناقشة أمن الحدود، مشيرةً إلى أن هناك خططاً لعقد اجتماع مباشر في العاصمة العمانية مسقط، في حال إحراز تقدّمٍ كافٍ خلال المحادثات.

(ي ح)