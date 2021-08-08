السعودية تحكم على ممثل حركة حماس بالسجن لمدة 15 عامًا

وقال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر المشايخ، إن الأحكام التي صدرت، إلى الآن، بـ"حقّ المتّهمين (69 أردنياً وفلسطينياً)، تراوحت ما بين البراءة والسّجن لمدة 22 عاماً".

وكانت السعودية قد اعتقلت، في بداية العام 2019، ما يزيد عن 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها، بتهمة "تقديم الدعم المالي للفصائل الفلسطينية". وسبق وأن طالبت الفصائل الفلسطينية بينهم حركة حماس، بالـ"إفراج عن المعتقلين".

بدورها، عبرت حركة حماس في بيانٍ لها عن "صدمتها واستهجانها من الأحكام" مطالبة السعودية بالإفراج عن المعتقلين.

من جانبها، أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" حملة "الأحكام الظالمة والجائرة التي طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة" على حد تعبيرها.

(ع م)