وفي تغريدة على تويتر نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" عن وزارة الدفاع إعلانها "اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة" فجر اليوم.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، الثلاثاء، "اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد" قبالة ميناء ينبع على البحر الأحمر، القريب من جدة.

وأوضح المتحدث باسم وزار الدفاع، تركي المالكي، أن "الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمُسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل معه وتدميره حسب قواعد الاشتباك".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن شركة "دراياد غلوبال" للأمن البحري أنها تلقت "تقارير غير مؤكدة" عن تعرض سفينة، ربما تكون السفينة "أن.سي.سي الدمام"، للهجوم قبالة ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر.

(ش ع)