السعودية تعلن تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أبدى خلاله استعداد المملكة لمواصلة جهود الوساطة ودعم كل ما يسهم في خفض التصعيد.

وبدوره قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على تويتر، الجمعة، إنه تحدث مع ولي العهد السعودي وشكره على دعم بلاده لوحدة الأراضي الأوكرانية خلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف زيلينسكي أنه اتفق مع بن سلمان على مواصلة الانخراط في عملية إطلاق سراح أسرى الحرب، بالإضافة إلى اتفاق بشأن مساعدات مالية لأوكرانيا.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت الشهر الماضي أنها توسطت لنقل 10 أسرى حرب ضمن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، وهم من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا.

المساعدات السعودية تتزامن مع التوتر الحاصل ما بين الرياض وواشنطن (حليفة كييف) وذلك على خلفية موافقة المملكة على خفض انتاج النفظ، وهو ما اعتبرته واشنطن بأنه انحياز لموسكو، ولكن الرياض اعتبرته أنّ قرارها "اقتصادي بحت"، رافضة تصريحات واشنطن التي تتهمها بالانحياز إلى جانب روسيا.

وفي خضمّ خلاف قائم بين واشنطن والرياض بشأن قرار خفض إنتاج النفط، يبدو أن واشنطن تلوح باتخاذ إجراءات ضد الرياض، آخرها تصريح لعضو مجلس الشيوخ الأميركي، السناتور كريس كونز، الذي قال إنّ من المرجح أن يعلّق الرئيس جو بايدن مبيعات أسلحة جديدة إلى السعودية.

(م ش)