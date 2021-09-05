السعودية تعلن اعتراض هجمات للحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة

وقال المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت ٣ صواريخ بالستية و٣ طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها "الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران" باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران.

وأوضح أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت، مساء السبت، صاروخًا بالستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة".

وأضاف أن عملية الاعتراض تسبّبت في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام)، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة (سعوديين) وتضرر ١٤ منزلًا سكنيًّا بأضرار خفيفة.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع السعودية "ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

(ي ح)