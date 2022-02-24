السائق يكشف تفاصيل الهجوم الذي استهدف سيارته على طريق قامشلو- عامودا

واستهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي صباح اليوم الخميس، سيارة تقلّ مواطنين على طريق قامشلو- عامودا، شرق منتجع فاروج، كانت قادمة من عامودا باتجاه قامشلو، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم 3 نساء.

ونُقل الجرحى الـ 4 إلى مشفى فرمان في مدينة قامشلو.

في تصريح خاص لوكالتنا، شرح سائق السيارة التي كانت تقلّ الركاب، لازكين عابد، تفاصيل الهجوم، قائلاً: "كنا في السيارة قادمين من عامودا باتجاه مدينة قامشلو، وكان معي 14 راكباً، وفجأة حصل الهجوم وصدر صوت قوي وتحطمت نوافذ السيارة، لم أتوقف في تلك اللحظة. واصلت السير إلى أن انفجرت دواليب السيارة أثناء وصولي إلى هيمو".

وتابع: "الركاب الذين كانوا جالسين في الطرف الأيسر من السيارة تضرروا أكثر من غيرهم، إثر الهجوم القوي، حيث تناثرت الشظايا تجاههم".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا، فإن الجرحى هم "داليا شيخموس (20عاماً)، ومنيفة حميدي (33 عاماً)" أصيبتا بشظايا في منطقة الساق، وروزا حمو (38 عاماً) أصيبت في منطقة الفخذ، بالإضافة إلى سائق السيارة لازكين عابد (35عاماً) الذي أُصيب في كتفه بشظايا.

(ل د/ س ر)

ANHA