السادة الطفيحين: لكل عائلة في شمال وشرق سوريا مقاتل ضمن قسد

قيّم وجيه عشيرة السادة الطفيحين، محمد أحمد العلي في تصريح لوكالتنا، أهمية عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لاستهداف خلايا داعش والمخربين والمجاميع الإجرامية في المنطقة، في 27 أب.

وقال محمد أحمد العلي: "ما يحدث في دير الزور اليوم، هو تدخّل أيدٍ خارجية تحاول بث الفتنة بين أبناء المنطقة وقواتها العسكرية، تحت غطاء داعمين لبعض المجاميع، ومن يعمل الآن ويتدخّل لبث الفتنة، جميعهم مرتزقة وباعوا أنفسهم للمحتل التركي وموجودون في مناطقهم".

وأكد العلي أن أغلب عوائل شمال وشرق سوريا، لديها أبناء في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، ولا يخلو منزل من منازل المنطقة من شهيد في صفوفها: "لذلك سنحمي المكتسبات المتحققة بتضحيات أبنائنا من تلك الفتنة".

ودعا العلي العشائر في دير الزور لتوخي الحذر وعدم الانجرار وراء ما تروّجه غرفة الحرب الخاصة التركية: "رسالتنا لشعبنا في دير الزور هي توخّي الحذر من الفتنة، وممّا يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعائهم بأن ما يجري هي حرب كردية عربية".

وأكد العلي أن: "قوات سوريا الديمقراطية هي قوات متشكلة من أبنائنا، لذلك ندعو أهلنا لعدم الانجرار وراء البيانات التي تصدر من المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، كون من يشرف على تلك الحركات ويصدر تلك البيانات مرتزقة".

وأكد العلي: "الموجودون في تركيا والمناطق الأخرى المحتلة من قبلها، والذين يتدخّلون في شؤون شمال وشرق سوريا ويحاولون بث الفتنة فيها، لا يمثلون الشعب في المنطقة، وعليهم الجلوس بعيداً وعدم التدخل كونهم مرتزقة باعوا أنفسهم ويحاولون تدمير مناطقنا".

ودعا العلي، وجهاء وشيوخ عشائر شمال وشرق سوريا، لاتخاذ موقف موحد من التدخلات الخارجية، والإشهار بما تسعى تركيا ومرتزقتها لاستغلاله.

(أ م)

ANHA