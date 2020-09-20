الريال الإيراني يسجل أدنى انخفاض له بعد إعادة العقوبات

وفعلت الولايات المتحدة "آلية الزناد" وأعادت جميع العقوبات على إيران، حيث أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ، مؤكدًا الإعلان قريبًا عن إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ العقوبات.

وانخفضت العملة الإيرانية إلى 272.500 مقابل الدولار الأميركي في متاجر الصرافة في أنحاء طهران اليوم، حيث فقد الريال أكثر من 30%، من قيمته أمام الدولار منذ يونيو/حزيران مع استمرار العقوبات الأميركية الشاملة على إيران، والتي استهدفت قدرتها على بيع النفط عالميًّا.

وزير الخارجية الأميركي أوضح أن واشنطن تعيد فرض العقوبات لممارسة أقصى الضغوط المالية على النظام الإيراني، مشددًا على أن الضغوط القصوى على طهران ستتواصل حتى تتوقف عن الفوضى وإراقة الدماء.

ولفت إلى أن إدارة ترامب أدركت دائمًا أن نظام إيران أكبر تهديد للسلام في العالم، مشيرًا إلى أنه بإعادة فرض العقوبات سيكون العالم أكثر أمنًا.

هذا، وتتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، خاصة منذ الضربة الأميركية في يناير والتي قتلت قاسم سليماني في بغداد، والمتهم بتنفيذ عمليات "إرهابية ودعم المجموعات التي تزعزع استقرار المنطقة".

(ي م)

ANHA