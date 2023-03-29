الرياح تتسبب بانهيار مبنى في حلب وسط تخوف الأهالي من استمرار الانهيارات

انهار مبنى مؤلف من أربعة طوابق في حي الإذاعة بحلب والواقع تحت سيطرة حكومة دمشق، جراء العاصفة الهوائية التي هبت ظهر اليوم وحسب مجلس مدينة حلب فإن المبنى هو ضمن 1163 مبنى مجهزاً للهدم.

الأمر الذي ينذر بتهديد سلامة أهالي مدينة حلب وخاصة الذين يسكنون بالقرب من المباني المتصدعة والآيلة للسقوط والتي تتخطى الألف.

كما أنه وحسب المكتب الفني لبلدية الشعب بحيي الشيخ مقصود والأشرفية فإن هناك 12 مبنى مهدداً بالانهيار نتيجة التصدعات التي خلفها الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة.

حيث جرى هدم مبنى واحد ليبقى 11 مبنى متصدعاً آيلاً للسقوط في أي لحظة مع استمرار حواجز حكومة دمشق بمنع دخول الآليات إلى الحيين، ضمن سياسات فرض الحصار التي تنتهجها.

(غ ش/ف)

ANHA