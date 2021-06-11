الرؤساء المشتركون لمجالس المقاطعات في شمال وشرق سوريا: يجب تقديم أقصى دعم لمقاومة الكريلا

واستهجن الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة، خبات سليمان، تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي "هناك تواطؤ مخزٍ من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف سليمان "الهدف التركي هو إبادة المكونات الموجودة وتكرار سيناريو إبادة الأرمن سابقًا، وضرب مشروع الإدارة الذاتية وأخوة الشعوب التي تنبع من فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان".

ولفت سليمان إلى إدراك "شعوب المنطقة ومكونات مقاطعة الحسكة خاصةً، مدى خطورة هذه الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي".

′يجب تصعيد النضال لمنع تكرار سيناريوهات الاحتلال′

ودعا سليمان الشعب إلى تصعيد النضال للحؤول دون تكرار "السيناريوهات التي حدثت سابقًا، كالاحتلال التركي لمنطقة عفرين وسري كانيه وكري سبي".

بدورها، وصفت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، بروين يوسف، وقوف الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب الاحتلال التركي بـ "الخيانة"، قائلة "الديمقراطي الكردستاني أعاد الكرّة مرة أخرى في دعم الاحتلال التركي وأردوغان الذي يسعى من هجماته وسياساته إلى إبادة الكرد".

وأكدت بروين يوسف "دعوة منظومة المجتمع الكردستاني إلى الانتفاضة ضد سياسات الديمقراطي الكردستاني الداعمة للاحتلال التركي في باشور كردستان"، وأضافت " وسنكون على أهبة الاستعداد ومستمرين بالخروج إلى الساحات حتى نحقق الوحدة الكردية، ونحرر أرض كردستان من مرتزقة الدولة التركية، وسندعم المقاومة التي تُبدى في جبال كردستان الحرة من قبل مقاتلي ومقاتلات الدفاع الشعبي.

′هناك خطر على المكتسبات الكردية في عموم كردستان، ويجب عقد مؤتمر وطني في أسرع وقت′

وكررت بروين التحذير من أي تقدّم قد تحققه قوات الاحتلال التركي ضد الكريلا "يشكل خطرًا على عموم كردستان، وبشكل خاص على مكتسبات الكرد في باشور كردستان. هناك خطر على المكتسبات الكردية التاريخية في عموم كردستان فهجمات تركيا لا تستهدف حزب العمال الكردستاني فحسب، بل تطال عموم كردستان، لذا على الكرد المشاركة في الفعاليات لردع الخيانة والاحتلال".

ودعت الكرد في عموم كردستان إلى "توحيد صفوفهم وقواهم في وجه الخيانة والاحتلال وإفساح المجال أمام تحقيق الوحدة بعقد مؤتمر وطني في أسرع وقت".

وفي سياق متصل، أشارت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني، ليلى أحمد، إلى أن دولة الاحتلال التركية تحاول إشعال فتنة بين الكرد أنفسهم لتحقيق مصالحها في المنطقة، مؤكدة على ضرورة الاتحاد في وجه العدو التركي والالتفاف حول مقاومة الكريلا وعدم الانجرار خلف مصالح العدو لتحقيق مطالب الشعب الكردي.

وأشارت أيضًا إلى أن الدولة التركية تستهدف مناطق باشور كردستان، وهي لا تفرق بين الكرد، فهدفها محو الكرد بشكل عام في كل مكان، وتحاول في الفترة الأخيرة إشعال فتنة بين الكرد لتحقيق أهدافها في المنطقة بيد الكرد أنفسهم.

من جانبه، سلط الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين، بكر علو، الضوء على المخاطر المحدقة بجنوب كردستان "باشور قد يتعرض لعمليات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري للسكان".

وأكد علو أن "استهداف تركيا ليس للكرد فقط، بل هو استهداف لكافة المكونات الموجودة ضمن هذه المناطق، وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني للكرد لن تجدي نفعًا، فتركيا لا تعترف بالوجود الكردي".

ولفت علو إلى استعداد "أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء لمواجهة كل المخططات التي تحاك، وسنظل منظمين لمواجهة هذا الاحتلال".

(م)

ANHA