الرؤساء المشتركون للمجالس والكومينات في كوباني يحذرون الشعب من مخاطر الحرب النفسية التي تمارسها تركيا

في حال تعرض أي منطقة للمخاطر الخارجية فإن الدور الأكبر يقع على أبناء المنطقة الذين ينظمون أنفسهم، ضمن المجالس والكومينات في شمال وشرق سوريا، والتي تلعب دوراً محورياً في إفشال المخططات التي تحاك ضد أبناء المنطقة، حيث تعتبر المجالس الوحدة المجتمعية التي تمثل الشعب.

الرئيس المشترك لمجلس ناحية كوباني نبو شيخو أشار إلى وجود حرب نفسية كبيرة تمارسها عليهم دولة الاحتلال التركي، وقال: "من واجب أي فرد يعيش على هذه الأرض التصدي لها، كما تصدى سابقاً أبناء المنطقة لمرتزقة داعش الذين كانوا يمثلون نفس الأيدلوجية".

وأضاف: "نحن كمجالس نواحي ضمن الإدارة الذاتية نقف مع شعبنا في كل شيء، وعلينا أن نكون يقظين في الفترة المقبلة لأنها فترة حساسة جداً وتتطلب منا المزيد من العمل والتنسيق بين الكومينات والمجالس ضمن مناطقنا"، مؤكداً بأن هذا العمل لا يقع على كاهل الشباب فقط، بل يقع على الأهالي ايضاً، وعلى المجالس والكومينات أخذ الحيطة والحذر من عدو الذي يحاول احتلال أرضهم وتهجيرهم".

'الشعب هو مصدر قوتنا'

وتعتبر الكومينات الشكل التنظيمي والمكانة الأساسية لتطور المجتمعات أخلاقياً وسياسياً واجتماعياُ، والتصدي لأي خطر داخلي يتعرض له أبناء المنطقة من خلال الحرب الخاصة التي تمارس عليها، ولهذا تعتمد الإدارة الذاتية بشكل كبير على مجالس والكومينات الذي تنبثق منها إرادة الشعب في صناعة القرار.

الرئيس المشترك لكومين الشهيد كاوا في قرية مومان الواقعة غرب مدينة كوباني عبد السلام صوفي قال: "كمجالس نواحي والكومينات قوتنا الأساسية هي الشعب، ونحاول قدر المستطاع حماية أنفسنا بأنفسنا، والدفاع عن مناطقنا من المخاطر الخارجية، فهدفنا دوماً هو الحفاظ على السلام الذي نتمتع به بفضل أبنائنا في الجبهات".

هناك تنسيق قوي بيننا وبين مجالس النواحي وهذا مصدر قوتنا، وعلينا الاستمرار في هذا التنسيق لإفشال المخططات الخارجية التي تستهدف أبنائنا، فعمل الكومين الأساسي هو توجيه الأهالي في حال حدوث أي غزو خارجي على مناطقنا، وكذلك والوقوف في وجه فوضى التي يحدثها عملاء دولة الاحتلال التركي بنشرهم الخوف بين الأهالي ".

(ن ك/ د)

ANHA