الرقة تتزين وتحتفل بأعياد رأس السنة

حضر الاحتفالية أهالي مدينة الرقة الذين توافدوا للساحة، وكذلك أعضاء من بلدية الشعب في الرقة التي تم تزيينها بشجرة الميلاد والزنية والأضواء الملونة.

بدأ الاحتفال باستقبال أشخاص يرتدون زي بابا نويل حاملين الهداية للأطفال وقاموا بتوزيعها عليهم.

ومن ثم أُلقيت العديد من القصائد والأشعار التي تتغنى بمدينة الرقة، تلاها كلمة للإدارية بمكتب المرأة في بلدية الشعب بالرقة أكدت فيها على ضرورة ادخال البهجة لقلوب أبناء المدينة الذين عانوا الويلات على يد داعش، وتمنت عاماً جديداً يسوده السلام والمحبة والتآخي، وهنأت المسيحيين وكافة مكونات الرقة بحلول أعياد رأس السنة.

تلا ذلك تقديم فرقة موسيقية مؤلفة من كل من الفنانين "ملك اليتيم ومنة الله طعمة ويزن طعمة" الذين قدموا أغاني من تراث مدينة الرقة.

وعبّر الأهالي عن فرحهم بإقامة الدبكات الشعبية حتى وقت متأخر وأخذ صور تذكارية مع بابا نويل وشجرة الميلاد.

وتخلل ذلك إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات في سماء المدينة، والجدير بالذكر أن الرقة تشهد الميلاد الرابع بعد تحريرها من تنظيم داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية.

(أ ع/ل)

ANHA